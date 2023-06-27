Подожгла, сбросила в болото, а потом закопала: на Киевщине женщина убила родственника, видео

Полиция Киевской области задержала женщину, убившую своего родственника.

Источник фото: Андрей Небитов

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, между 28-летней родственницей и потерпевшим возник конфликт на фоне денежного долга.

«Сначала женщина устроила физическую расправу над 26-летним парнем, потом облила парня бензином, подожгла спичку и бросила на него. Далее злоумышленница потушила пламя и перетащила тело в ближайший водоем.

Чтобы скрыть преступление, погибшего положили в багажный отдел автомобиля и вывезли в отдаленную лесополосу, где позже похоронили.

Правоохранители задержали злоумышленницу, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас женщине грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение», – написал он на своем Телеграм-канале.

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