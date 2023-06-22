ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді Лариси Богомолової від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя продовжила до 22 серпня 2023 року строк тимчасового відсторонення судді Лариси Богомолової від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Фото: ptv.ua

У четвер, 22 червня, Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді Лариси Богомолової від здійснення правосуддя. Про це повідомляє ВРП.

Так, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора Антона Войтенка та продовжила до 22 серпня 2023 року строк тимчасового відсторонення судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Лариси Богомолової, відрядженої до Полтавського районного суду Полтавської області, від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України, а саме в державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом надання представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Ухвалою Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 16 червня 2023 року продовжено строк досудового розслідування до 27 серпня 2023 року включно.

Раніше ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Лариси Богомолової, яку підозрюють у держзраді. Також суддю тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Додамо, як голова Полтавського райсуду Лариса Богомолова співпрацювала з фсб рф: СБУ опублікувала аудіо розмов.

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