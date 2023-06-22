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  1. Суд инфо

ВСП продлил срок временного отстранения судьи Ларисы Богомоловой от осуществления правосудия

15:06, 22 июня 2023
Высший совет правосудия продлил до 22 августа 2023 года срок временного отстранения судьи Ларисы Богомоловой от совершения правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
ВСП продлил срок временного отстранения судьи Ларисы Богомоловой от осуществления правосудия
Фото: ptv.ua

В четверг, 22 июня, Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения судьи Ларисы Богомоловой от осуществления правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Так, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора Антона Войтенко и продлил до 22 августа 2023 года срок временного отстранения судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области Ларисы Богомоловой, командированной в Полтавский районный суд Полтавской области, от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно в государственной измене, т.е. иностранного государства помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, совершенном в условиях военного положения.

Постановлением Жовтневого районного суда города Запорожья от 16 июня 2023 продлен срок досудебного расследования до 27 августа 2023 включительно.

Ранее ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи Ларисы Богомоловой, которую подозревают в госизмене. Также судья временно отстранена от осуществления правосудия.

Добавим, как председатель Полтавского райсуда Лариса Богомолова сотрудничала с фсб рф: СБУ опубликовала аудио разговоров.

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