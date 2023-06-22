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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей

15:03, 22 июня 2023
В Шевченковском районном суде города Киева есть вакантные должности.
Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Шевченковский районный суд Киева сообщил, что в суде есть вакантные должности. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Среди которых:

- секретаря судебного заседания;

- начальника отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;

- главного специалиста отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;

- главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

- главного специалиста отдела судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства;

- главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации;

- судебного распорядителя.

«В то же время сообщаем о возможности стажировки в целях дальнейшего замещения данных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятиях вакантных должностей можно получить в отделе кадровой работы и управления персоналом Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31а, кабинет 202, тел. (044) 298-58-75», - говорится в сообщении.

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