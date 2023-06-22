В Финляндии хотят предотвратить выход на свободу приговоренных к пожизненному заключению

В Финляндии планируют ужесточить условия пожизненного заключения. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Отмечается, что новое правительство стремится внести ряд изменений в уголовное законодательство, чтобы предотвратить выход на свободу преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы.
Пока практика показывает совершенно противоположное. В Финляндии лица, получившие пожизненное заключение, имеют шанс освободиться из него.
Так, отбыв в среднем 12 лет наказания, такие заключенные могут подать апелляцию и выйти на свободу.
В то же время заключенный может провести за решеткой и больший срок, как случилось, например, с осужденным за геноцид руандийским пастором Франсуа Базарамбой.
Он уже отсидел 16 лет, но, принимая во внимания серьезность его преступлений, суд продлил ему срок пребывания в тюрьме.
Однако рано или поздно в Финляндии почти каждый, осужденный на пожизненное заключение, выходит на свободу.
Среди попавших в тюрьму за насилие есть небольшая группа лиц, которые после освобождения снова совершают повторные преступления.
Чтобы не допустить освобождения таких рецидивистов, правительство планирует изменить уголовное законодательство.
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