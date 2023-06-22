В Финляндии хотят предотвратить выход на свободу приговоренных к пожизненному заключению

Новое правительство Финляндии готовит изменения в уголовное законодательство, чтобы усилить условия пожизненного заключения.

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В Финляндии планируют ужесточить условия пожизненного заключения. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что новое правительство стремится внести ряд изменений в уголовное законодательство, чтобы предотвратить выход на свободу преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Пока практика показывает совершенно противоположное. В Финляндии лица, получившие пожизненное заключение, имеют шанс освободиться из него.

Так, отбыв в среднем 12 лет наказания, такие заключенные могут подать апелляцию и выйти на свободу.

В то же время заключенный может провести за решеткой и больший срок, как случилось, например, с осужденным за геноцид руандийским пастором Франсуа Базарамбой.

Он уже отсидел 16 лет, но, принимая во внимания серьезность его преступлений, суд продлил ему срок пребывания в тюрьме.

Однако рано или поздно в Финляндии почти каждый, осужденный на пожизненное заключение, выходит на свободу.

Среди попавших в тюрьму за насилие есть небольшая группа лиц, которые после освобождения снова совершают повторные преступления.

Чтобы не допустить освобождения таких рецидивистов, правительство планирует изменить уголовное законодательство.

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