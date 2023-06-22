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  1. У світі

У Фінляндії хочуть запобігти виходу на волю засуджених до довічного ув'язнення

21:14, 22 червня 2023
Новий уряд Фінляндії готує зміни до кримінального законодавства, аби посилити умови довічного ув’язнення.
У Фінляндії хочуть запобігти виходу на волю засуджених до довічного ув'язнення
Фото з відкритих джерел

У Фінляндії планують посилити умови довічного ув’язнення. Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Зазначається, що новий уряд прагне внести низку змін до кримінального законодавства, аби запобігти виходу на свободу злочинців, засуджених до довічного позбавлення волі.

Наразі практика показує цілком протилежне. У Фінляндії особи, які отримали довічне ув’язнення, мають шанс звільнитися з нього.

Так, відбувши, у середньому, 12 років покарання, такі ув'язнені можуть подати апеляцію і вийти на свободу.

Водночас ув'язнений може провести за ґратами і більший термін, як трапилося, наприклад, із засудженим за геноцид руандійським пастором Франсуа Базарамбою. Він уже відсидів 16 років, але , зважаючи на серйозність його злочинів, суд продовжив йому термін перебування у в'язниці.

Однак рано чи пізно у Фінляндії майже кожен, засуджений на довічне ув'язнення, виходить на волю.

Серед тих, хто потрапив до в'язниці за насильство, є невелика група осіб, які після звільнення знову скоюють повторні злочини.

Щоб не допустити звільнення таких рецидивістів, уряд планує змінити кримінальне законодавство.

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