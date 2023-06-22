Єрмак: Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна

На його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні гарантії безпеки на перехідний період.

Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, виступаючи на дискусії Атлантичної ради.

За словам Єрмака, 15-річний «тіньовий бан» України щодо її вступу до НАТО має закінчитися, інакше Путін отримає лаври не тільки збирача земель, а й переможця Заходу.

«Слова про те, що росія не має вето в альянсі, мають нарешті бути підкріплені справою. 15-річний тіньовий бан для України має закінчитися. Інакше Путін отримає величезний бонус до свого чергового президентського терміну – лаври не лише збирача земель, а й переможця Заходу. Це лише зміцнить підтримку його режиму та створить ілюзію легітимності агресії не тільки для російської публіки, а й для країн Глобального Півдня шляхом неминучої фальсифікації виборів на окупованих територіях», - сказав він.

Єрмак нагадав, що за час повномасштабної війни світова спільнота могла пересвідчитись, що росія користується невпевненістю та коливаннями світу, тож рф необхідно позбавити цієї «сірої» зони, в якій вона має перевагу.

«Тому треба діяти на випередження. Треба раз і назавжди розставити крапки над «і», - заявив глава ОП.

На його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні гарантії безпеки на перехідний період.

«Не програти» для нас – не варіант. Просто відновити статус-кво – не варіант. Будь-яка невизначеність результату цієї війни, будь-яка двозначність у реакції НАТО щодо наших прагнень буде тотожною перемозі росії», - наголосив він.

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