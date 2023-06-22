Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. В Україні
  2. / У світі

Єрмак: Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна

16:21, 22 червня 2023
На його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні гарантії безпеки на перехідний період.
Єрмак: Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна

Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, виступаючи на дискусії Атлантичної ради.

За словам Єрмака, 15-річний «тіньовий бан» України щодо її вступу до НАТО має закінчитися, інакше Путін отримає лаври не тільки збирача земель, а й переможця Заходу.

«Слова про те, що росія не має вето в альянсі, мають нарешті бути підкріплені справою. 15-річний тіньовий бан для України має закінчитися. Інакше Путін отримає величезний бонус до свого чергового президентського терміну – лаври не лише збирача земель, а й переможця Заходу. Це лише зміцнить підтримку його режиму та створить ілюзію легітимності агресії не тільки для російської публіки, а й для країн Глобального Півдня шляхом неминучої фальсифікації виборів на окупованих територіях», - сказав він.

Єрмак нагадав, що за час повномасштабної війни світова спільнота могла пересвідчитись, що росія користується невпевненістю та коливаннями світу, тож рф необхідно позбавити цієї «сірої» зони, в якій вона має перевагу.

«Тому треба діяти на випередження. Треба раз і назавжди розставити крапки над «і», - заявив глава ОП.

На його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні гарантії безпеки на перехідний період.

«Не програти» для нас – не варіант. Просто відновити статус-кво – не варіант. Будь-яка невизначеність результату цієї війни, будь-яка двозначність у реакції НАТО щодо наших прагнень буде тотожною перемозі росії», - наголосив він.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду