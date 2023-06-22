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Ермак: Отказ Украины в членстве в НАТО укрепит поддержку режима Путина

16:21, 22 июня 2023
По его убеждению, Украина должна получить четкую перспективу членства в НАТО, когда это позволят обстоятельства и надежные гарантии безопасности на переходный период.
Ермак: Отказ Украины в членстве в НАТО укрепит поддержку режима Путина

Украина должна получить четкую перспективу членства в НАТО. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая на дискуссии Атлантического совета.

По словам Ермака, 15-летний «теневой бан» Украины по поводу ее вступления в НАТО должен закончиться, иначе Путин получит лавры не только собирателя земель, но и победителя Запада.

«Слова о том, что у россии нет вето в альянсе, должны наконец быть подкреплены делом. 15-летний теневой бан для Украины должен закончиться. Иначе Путин получит огромный бонус к своему очередному президентскому сроку – лавры не только собирателя земель, но и победителя Запада. Это лишь укрепит поддержку его режима и создаст иллюзию легитимности агрессии не только для российской публики, но и для стран Глобального Юга путем неизбежного подлога выборов на оккупированных территориях», - сказал он.

Ермак напомнил, что за время полномасштабной войны мировое сообщество могло убедиться, что россия пользуется неуверенностью и колебаниями мира, поэтому рф необходимо лишить этой «серой» зоны, в которой она имеет преимущество.

Поэтому надо действовать на опережение. Надо раз и навсегда расставить точки над «і», – заявил глава ОП.

По его убеждению, Украина должна получить четкую перспективу членства в НАТО, когда это позволят обстоятельства и надежные гарантии безопасности на переходный период.

«Не проиграть» для нас – не вариант. Просто восстановить статус-кво – не вариант. Любая неопределенность результата этой войны, любая двусмысленность в реакции НАТО по поводу наших стремлений будет тождественной победе России», - подчеркнул он.

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