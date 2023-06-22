Кабмин запретил украинцам, подлежащим мобилизации, работать охранниками.

С 21 июня в Украине начало действовать нововведение, ограничивающее право заниматься охранной деятельностью. Заниматься такой деятельностью теперь могут только лица, находящиеся в военном резерве и имеющие отсрочку от призыва, или не подлежащие призову во время мобилизации. Соответствующие изменения внесло правительство постановлением № 341 от 18 апреля 2023 года.

Одним из ключевых изменений стали требования к персоналу телохранителей, касающиеся документов, которые необходимо предоставлять при получении лицензии на осуществление охранной деятельности. Внесенные изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Теперь в заявлении должны прилагаться следующие документы:

Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части), указанных в военном билете, контракте или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Копия соответствующего документа также должна быть приложена, за исключением лиц, не подлежащих призыву по мобилизации.

Копия военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может предоставляться справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.

Ранее сообщалось, что военнообязанных не будут госпитализировать в больницах Ивано-Франковской области без согласования военкоматов.

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