Взрыв в многоэтажке в Киеве: появилось видео с бодикамер патрульных

В полиции показали видео с бодикамер патрульных, которые прибыли на место взрыва в Днепровском районе.

В Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. В патрульной полиции Киева опубликовали видео с бодикамер стражей порядка, которые прибыли на место происшествия.

«За считанные минуты стражи порядка несколькими экипажами прибыли на вызов. Полицейские огородили место происшествия и сразу же начали выводить жителей, а также устанавливать владельцев припаркованных во дворе автомобилей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд авто ГСЧС и скорой помощи.

Вместе со спасателями инспекторы эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших, а чрезвычайники обуздали пламя», - говорится в сообщении.

Напомним, что полиция возбудила уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Киеве.

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