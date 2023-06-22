Вибух у багатоповерхівці в Києві: з'явилось відео із бодікамер патрульних

У поліції показали відео з бодікамер патрульних, які прибули на місце вибуху у Дніпровському районі.

У Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. У патрульній поліції Києва опублікували відео з бодікамер охоронців порядку, які прибули на місце події.

«За лічені хвилини охоронці порядку декількома екіпажами прибули на виклик. Поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.

Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а надзвичайники приборкали полум'я», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці в Києві.

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