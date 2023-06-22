Нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України: перелік

Консульські установи України можуть вчиняти низку нотаріальних дій.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що консульські установи України можуть вчиняти нотаріальні дії.

«Перебуваєте за кордоном та потрібно вчинити певну нотаріальну дію?

Маєте право звернутися до консульської установи України у тій державі, де перебуваєте.

Їх компетенція визначена у статті 38 Закону України «Про нотаріат»

Відтак, консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії:

- посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

- вживають заходів до охорони спадкового майна;

- видають свідоцтва про право на спадщину;

- видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;

- засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

- засвідчують справжність підпису на документах;

- засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

- посвідчують факт, що фізична особа є живою;

- посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

- посвідчують тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

- посвідчують час пред’явлення документів;

- приймають в депозит грошові суми і цінні папери;

- вчиняють виконавчі написи;

- приймають на зберігання документи;

- вчиняють морські протести;

- видають дублікати посвідчених ними документів.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що вчиняються консульськими установами України», - сказано у повідомленні.

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