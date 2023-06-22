Нотариальные действия, которые совершаю консульские учреждения Украины: список

Консульские учреждения Украины могут совершать ряд нотариальных действий.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что консульские учреждения Украины могут совершать нотариальные действия. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

«Находитесь за границей и нужно совершить определенное нотариальное действие?

Имеете право обратиться в консульское учреждение Украины в том государстве, где вы находитесь.

Их компетенция определена в статье 38 Закона Украины "О нотариате"

Следовательно, консульские учреждения Украины совершают следующие нотариальные действия:

- удостоверяют сделки (договоры, завещания, доверенности и т.п.), кроме ипотечных договоров, договоров об отчуждении и залоге жилых домов, квартир, дач, садовых домов, гаражей, земельных участков, объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости, другого недвижимого имущества, находящегося в Украине;

- принимают меры к охране наследственного имущества;

- выдают свидетельства о праве на наследство;

- выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов;

- свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;

- подтверждают подлинность подписи на документах;

- свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;

- удостоверяют факт, что физическое лицо живое;

- удостоверяют факт нахождения физического лица в определенном месте;

- удостоверяют тождество физического лица с лицом, изображенным на фотографии;

- удостоверяют время предъявления документов;

- принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;

- совершают исполнительные надписи;

- принимают на хранение документы;

- совершают морские протесты;

- выдают дубликаты удостоверенных ими документов.

Законодательством Украины могут быть предусмотрены и другие действия, совершаемые консульскими учреждениями Украины», - говорится в сообщении.

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