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  1. В мире

Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию «Шор»

15:03, 22 июня 2023
Парламент одобрил меры по выполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии «Шор» неконституционной и проголосовал за ее ликвидацию.
Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию «Шор»

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии «Шор» после того, как Конституционный суд признал ее неконституционной, но депутаты партии остаются в парламенте как независимые. Об этом сообщает Newsmaker.

Так, на заседании 22 июня парламент одобрил меры по исполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии «Шор» неконституционной, и проголосовал за ее ликвидацию.

Депутаты из фракции «Шор» сохраняют свои мандаты, но продолжат работу в парламенте как независимые. При этом им запрещено вступать в другие фракции, а списки запасных кандидатов партии аннулировали.

Кроме того, депутатов «Шор» исключили из состава Постоянного бюро, делегаций в международных организациях и группах дружбы с парламентами других стран.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Молдовы признал пророссийскую партию «Шор» незаконной.

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