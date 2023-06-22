Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію «Шор»

Парламент схвалив заходи на виконання рішення Конституційного суду Молдови щодо визнання партії «Шор» неконституційною, та проголосував за її ліквідацію.

Парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії «Шор» після того, як Конституційний суд визнав її неконституційною, але депутати партії залишаються у парламенті як незалежні. Про це повідомляє Newsmaker.

Так, на засіданні 22 червня парламент схвалив заходи на виконання рішення Конституційного суду Молдови щодо визнання партії «Шор» неконституційною, та проголосував за її ліквідацію.

Депутати з фракції «Шор» зберігають свої мандати, але продовжать роботу у парламенті як «незалежні». При цьому, їм заборонено вступати в інші фракції, а списки запасних кандидатів партії анулювали.

Окрім того, депутатів «Шор» виключили зі складу Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.

Раніше ми писали, що Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію «Шор» незаконною.

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