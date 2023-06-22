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На Івано-Франківщині немає заборони на госпіталізацію чоловіків без дозволу військкоматів – заступник голови ОВА

14:29, 22 червня 2023
Ніяких заборон на госпіталізацію немає.
На Івано-Франківщині немає заборони на госпіталізацію чоловіків без дозволу військкоматів – заступник голови ОВА
Джерело фото: galka.if.ua

В Івано-Франківській області немає заборони на госпіталізацію чоловіків без дозволу військкоматів, про що раніше казав голова Коломийської РВА Любомир Глушков.

Заступник голови ОВА Віталій Ільчишин, пише видання «Галка», розповів що на Раді оборони області справді розглядалося таке питання після звернення військкоматів, але ніяких заборон не ухвалили.

«По-перше, на Раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає. Івано-Франківська ОВА працює у рамках чинного законодавства і не порушить прав людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу згідно Конституції. Погоджуюся, що цей пункт, викладений на Раді оборони не конкретизований, що і викликало двояке трактування серед громадськості. Всім мешканцям і гостям Прикарпаття зараз надають допомогу, як і зазвичай».

Віталій Ільчишин додав, що є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в заклади охорони здоровʼя з минулими хворобами і знаходять лазівки. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування.

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