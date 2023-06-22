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  1. В Украине

На Ивано-Франковщине нет запрета на госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов – заместитель главы ОВА

14:29, 22 июня 2023
Никаких запретов на госпитализацию нет.
На Ивано-Франковщине нет запрета на госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов – заместитель главы ОВА
Источник фото: galka.if.ua

В Ивано-Франковской области нет запрета на госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов, о чем ранее говорил глава Коломыйской РВА Любомир Глушков.

Заместитель главы ОВА Виталий Ильчишин, пишет издание «Галка», рассказал, что на Совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос после обращения военкоматов, но никаких запретов не приняли.

«Во-первых, на Совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос, основанием для которого было письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департамент3 здравоохранения о запрете или нет. В настоящее время никаких запретов на госпитализацию нет. Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушит права человека, ведь каждый имеет право на качественную медицинскую помощь согласно Конституции. Соглашаюсь, что этот пункт, изложенный на Совете обороны, не конкретизирован, что и вызвало двоякую трактовку среди общественности. Всем жителям и гостям Прикарпатья сейчас оказывают помощь, как обычно».

Виталий Ильчишин добавил, что военнообязанные мужчины, получившие боевые повестки, имеют на руках решение военно-врачебной комиссии, что они пригодны, однако обращаются в учреждения здравоохранения с прошлыми болезнями и находят лазейки. Это, по его мнению, и послужило поводом для такого запроса от территориального центра комплектования.

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