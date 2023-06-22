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  1. В Україні

Спочатку — у військкомат: українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями

14:52, 22 червня 2023
Українцям, які підлягають мобілізації, заборонили працювати охоронцями.
Спочатку — у військкомат: українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями

З 21 червня в Україні почало діяти нововведення, яке обмежує право займатися охоронною діяльністю. Відтепер займатися такою діяльністю можуть тільки ті особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації. Відповідні зміни вніс уряд постановою №341 від 18 квітня 2023 року.

Однією з ключових змін стали вимоги до персоналу охоронців, що стосуються документів, які необхідно надавати при отриманні ліцензії на провадження охоронної діяльності. Внесені зміни набирають чинності відсьогодні.

Тепер до заяви мають додаватися такі документи:

Документ, що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Копія відповідного документа також має бути додана, за винятком осіб, які не підлягають призову за мобілізацією.

Копія військового квитка, контракту або довідки, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Також може надаватися довідка про непридатність особи за станом здоров'я для виконання військової служби.

Раніше ми писали, що військовозобов‘язаних не госпіталізуватимуть в лікарнях Івано-Франківщини без погодження військкоматів.

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