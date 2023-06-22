Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність низки вакантних посад

Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є вакантні посади. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Серед яких:
- секретаря судового засідання;
- начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;
- головного спеціаліста відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
- головного спеціаліста відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства;
- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;
- судового розпорядника.
«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.
Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 а, кабінет 202, тел. (044) 298-58-75», - сказано у повідомленні.
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