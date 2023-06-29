ВСП уволил в отставку судью Центрального апелляционного хозяйственного суда Игоря Вечирко

Судья уволен в связи с подачей заявления об отставке.

В четверг, 29 июня, Высший совет правосудия решил уволить Игоря Вечирко с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда в связи с подачей заявления об отставке. Об этом говорится на сайте ВСП.

Напомним, что Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку Татьяну Бондаренко – с должности судьи Николаевского апелляционного суда и Виктора Святецкого – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.

Также ВСП временно отстранил судью Ленинского районного суда Полтавы Юрия Новака от совершения правосудия.

А еще Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения судьи Ларисы Богомоловой от правосудия.

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