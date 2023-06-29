Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации правкой Марьяны Безуглой

В Украине расширили перечень лиц, подпадающих под мобилизацию: Рада приняла закон.

Под мобилизацию теперь будет подпадать более широкий круг лиц. Такие изменения оказались в принятом Верховной Радой законе от 29 июня (законопроект 9342) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения.

Так, за день до голосования по этому законопроекту опубликовали сравнительную таблицу, в которой оказалась поправка авторства депутата Марьяны Безуглой (№146). Также правку 146 подписали к внесению Давид Арахамия, Юрий Аристов, Федор Вениславский и другие.

В соответствии с ней теперь под мобилизацию будут попадать лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, если у этих лиц с инвалидностью есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом содержать их.

То есть, если призывник имеет родственника из лиц с инвалидностью I или II группы, но у этого лица с инвалидностью есть и другие родственники, которые могут его содержать, то призывник подлежит мобилизации.

Теперь эта норма (абзац 11 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации») будет звучать так:

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать их.

Автор: Наталья Мамченко

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