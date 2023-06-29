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  1. В Украине

Самозанятое лицо сменило рабочее место: какие документы и в какой контролирующий орган нужно подать

21:05, 29 июня 2023
Налоговики подчеркнули, если у налогоплательщика происходит смена офиса на территории, где он не состоит на учете, то он обязан встать на учет по неосновному месту учета в ГНС по местонахождению нового офиса.
Самозанятое лицо сменило рабочее место: какие документы и в какой контролирующий орган нужно подать
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ГНС в Тернопольской области рассказывает, какие документы и в какой контролирующий орган подают физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность в случае смены рабочего места (офиса).

Согласно п. 63.3 НКУ налогоплательщики подлежат регистрации или взятию на учет в контролирующих органах по местонахождению юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета).

Налогоплательщик обязан стать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета, сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующих органах по основному месту учета согласно порядку учета налогоплательщиков.

Пунктом 6.8 раздела VII Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 (далее – Порядок №1588) определено, что учет физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в контролирующих органах осуществляется с учетом, в частности, такого:

  • если рабочее место нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, нежели место его постоянного проживания, то нотариус должен стать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению своего рабочего места в соответствии с разделом IV НКУ;
  • об адресе рабочего места лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, такое лицо предоставляет сведения путем представления уведомления об объектах, через которые осуществляется деятельность, согласно разделу VIII настоящего Порядка.

В соответствии с п. 8.1 раздела VIII Порядка №1588 налогоплательщик обязан сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующий орган по основному месту учета в порядке, установленном этим разделом.

Если у налогоплательщика происходит регистрация, создание или открытие объекта налогообложения на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, то такой налогоплательщик обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению такого объекта в порядке, определенном разделом VII настоящего Порядка (п. 8.1 раздела VIII Порядка №1588).

Уведомление об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, по форме №20-ОПП подается в течение 10 рабочих дней после их регистрации, создания или открытия в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.

Налогоплательщики, заключившие с соответствующим контролирующим органом договор о признании электронных документов, могут подать уведомление по форме №20-ОПП средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту и электронным доверительным услугам (п. 8.4 раздела VIII Порядка №1588).

В случае изменения сведений об объекте налогообложения, а именно: изменение типа, наименования, местонахождение, вида права или состояния объекта налогообложения - налогоплательщик предоставляет в контролирующий орган по основному месту учета уведомление по форме №20-ОПП с обновленной информацией об объекте налогообложения, относительно которого произошли изменения, в том же порядке и сроки, как и при регистрации, создании или открытии объекта налогообложения (п. 8.5 раздела VIII Порядка №1588).

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