Практика судов
  1. В Украине

Пенсионер из Ивано-Франковска за 10 тысяч долларов переправлял мужчин за границу

21:05, 9 августа 2025
На Прикарпатье пенсионера будут судить за организацию схемы незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу за 10 тысяч долларов.
На Прикарпатье будут судить мужчину, который организовал схему незаконного пересечения границы. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Полицейские ликвидировали очередной нелегальный маршрут, который организовал пенсионер из Ивано-Франковска. Следователи полиции завершили досудебное расследование по делу. Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры Ивано-Франковска обвинительный акт направлен в суд.

Правоохранители установили, что обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, наладил канал выезда военнообязанных мужчин вне официальных пунктов пропуска.

Фигурант подыскивал желающих избежать мобилизации, согласовывал с ними условия и маршруты выезда, а также получал оплату — 10 тысяч долларов. В дальнейшем он организовывал поездки в приграничные районы Закарпатья.

Обвиняемый лично сопровождал клиентов к месту переправы, давал указания, обеспечивал транспорт и координировал действия.

Следователи инкриминируют обвиняемому совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Национальная полиция полиция взятка деньги Ивано-Франковск обвинительный акт мобилизация военнообязанный пересечение границы

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

