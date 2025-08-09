Пенсионер из Ивано-Франковска за 10 тысяч долларов переправлял мужчин за границу

На Прикарпатье пенсионера будут судить за организацию схемы незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу за 10 тысяч долларов.

На Прикарпатье будут судить мужчину, который организовал схему незаконного пересечения границы. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Полицейские ликвидировали очередной нелегальный маршрут, который организовал пенсионер из Ивано-Франковска. Следователи полиции завершили досудебное расследование по делу. Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры Ивано-Франковска обвинительный акт направлен в суд.

Правоохранители установили, что обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, наладил канал выезда военнообязанных мужчин вне официальных пунктов пропуска.

Фигурант подыскивал желающих избежать мобилизации, согласовывал с ними условия и маршруты выезда, а также получал оплату — 10 тысяч долларов. В дальнейшем он организовывал поездки в приграничные районы Закарпатья.

Обвиняемый лично сопровождал клиентов к месту переправы, давал указания, обеспечивал транспорт и координировал действия.

Следователи инкриминируют обвиняемому совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

