Пенсіонер з Івано-Франківська за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

21:05, 9 серпня 2025
На Прикарпатті пенсіонера судитимуть за організацію схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон за 10 тисяч доларів.
На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який організував схему незаконного перетину кордону. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські ліквідували черговий нелегальний маршрут, який організував пенсіонер з Івано-Франківська. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі. За процесуального керівництва Окружної прокуратури Івано-Франківська обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, налагодив канал виїзду військовозобов’язаних чоловіків поза межами офіційних пунктів пропуску.

Фігурант підшуковував охочих уникнути мобілізації, погоджував із ними умови та маршрути виїзду і приймав оплату —  10 тисяч доларів. Надалі він організовував поїздки до прикордонних районів Закарпаття.

Обвинувачений особисто супроводжував клієнтів до місця переправлення, давав вказівки, забезпечував транспорт та координував дії.

Слідчі інкримінують обвинуваченому вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Національна поліція поліція хабар гроші Івано-Франківськ обвинувальний акт мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

