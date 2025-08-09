Дочь спецпредставителя Келлога об Украине: Цена уступок — безопасность США и свободного мира

Меган Моббс заявила, что Дональд Трамп сейчас оказался на «перекрестке Черчилля и Чемберлена».

Источник фото: Chris Kleponis/EPA-EFE

Глава благотворительного фонда Weatherman Foundation и дочь спецпредставителя США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что президент Дональд Трамп сейчас оказался на «перекрестке Черчилля и Чемберлена».

Она подчеркнула, что нельзя обменивать суверенитет другой страны на иллюзию стабильности, ведь такой выбор определит не только будущее Украины, но и безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира.

«Все более очевидно, что президент Трамп стоит на перекрестке Черчилля и Чемберлена. Нельзя променять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира», — указала она.

