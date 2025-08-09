Практика судов
  1. В мире

Дочь спецпредставителя Келлога об Украине: Цена уступок — безопасность США и свободного мира

20:53, 9 августа 2025
Меган Моббс заявила, что Дональд Трамп сейчас оказался на «перекрестке Черчилля и Чемберлена».
Дочь спецпредставителя Келлога об Украине: Цена уступок — безопасность США и свободного мира
Источник фото: Chris Kleponis/EPA-EFE
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава благотворительного фонда Weatherman Foundation и дочь спецпредставителя США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что президент Дональд Трамп сейчас оказался на «перекрестке Черчилля и Чемберлена».

Она подчеркнула, что нельзя обменивать суверенитет другой страны на иллюзию стабильности, ведь такой выбор определит не только будущее Украины, но и безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира.

«Все более очевидно, что президент Трамп стоит на перекрестке Черчилля и Чемберлена. Нельзя променять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и свободного мира», — указала она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області