Донька спецпредставника Келлога про Україну: Ціна поступок — безпека США і вільного світу

Джерело фото: Chris Kleponis/EPA-EFE

Голова благодійного фонду Weatherman Foundation та донька спецпредставника США Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президент Дональд Трамп зараз опинився на «роздоріжжі Черчилля і Чемберлена».

Вона наголосила, що не можна обмінювати суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності, адже такий вибір визначить не лише майбутнє України, але й безпеку Сполучених Штатів та всього вільного світу.

«Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу», - вказала вона.

