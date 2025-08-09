В Одесской области инспектор патрульной полиции Максим Стандратюк сбежал за границу: появились детали

В Одесской области инспектор патрульной полиции Измаила выехал в Молдову.

Инспектор патрульной полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за границу. В патрульной полиции Одесской области обстоятельства выезда своего бывшего сотрудника пока не разглашают, однако сам факт выезда за границу не опровергли. До момента инцидента мужчина занимал должность инспектора, а должность заместителя начальника патрульной полиции Измаила никогда не занимал — лишь временно исполнял соответствующие обязанности в прошлом.

«Сообщаем, что указанный в публикации гражданин в настоящее время уволен со службы в полиции — с должности инспектора… Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в полиции.

Как пишет «Главком», ранее местные одесские Telegram-каналы распространили видео, якобы из аккаунта Стандратюка, на котором он указал свое местонахождение в Молдове. В подписи говорилось, что он направляется за своим паспортом и документами напарника, которые изъяли правоохранители. В соцсетях также появилась информация, что он якобы сбежал за границу со своим парнем.

