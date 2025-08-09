Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области инспектор патрульной полиции Максим Стандратюк сбежал за границу: появились детали

19:51, 9 августа 2025
В Одесской области инспектор патрульной полиции Измаила выехал в Молдову.
В Одесской области инспектор патрульной полиции Максим Стандратюк сбежал за границу: появились детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспектор патрульной полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за границу. В патрульной полиции Одесской области обстоятельства выезда своего бывшего сотрудника пока не разглашают, однако сам факт выезда за границу не опровергли. До момента инцидента мужчина занимал должность инспектора, а должность заместителя начальника патрульной полиции Измаила никогда не занимал — лишь временно исполнял соответствующие обязанности в прошлом.

«Сообщаем, что указанный в публикации гражданин в настоящее время уволен со службы в полиции — с должности инспектора… Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в полиции.

Как пишет «Главком», ранее местные одесские Telegram-каналы распространили видео, якобы из аккаунта Стандратюка, на котором он указал свое местонахождение в Молдове. В подписи говорилось, что он направляется за своим паспортом и документами напарника, которые изъяли правоохранители. В соцсетях также появилась информация, что он якобы сбежал за границу со своим парнем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса патрульная полиция граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області