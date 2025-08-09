На Одещині інспектор патрульної поліції Максим Стандратюк втік за кордон: з’явилися деталі

На Одещині інспектор патрульної поліції Ізмаїла виїхав до Молдови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інспектор патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк втік кордон. В патрульній поліції Одеської області обставини виїзду свого колишнього співробітника наразі не розголошують, однак сам факт виїзду за кордон не спростували. До моменту інциденту чоловік обіймав посаду інспектора, а посаду заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла ніколи не обіймав — лише тимчасово виконував відповідні обов’язки в минулому.

«Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції — з посади інспектора… Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства», — наголосили в поліції.

Як пише «Главком», раніше місцеві одеські Telegram-канали поширили відео, нібито з акаунту Стандратюка, на якому він позначив своє місцезнаходження у Молдові. У підписі йшлося, що він прямує за своїм паспортом та документами напарника, які вилучили правоохоронці. У соцмережах також з’явилася інформація, що він нібито виїхав за кордон зі своїм хлопцем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.