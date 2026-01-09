  1. В Україні

На лівому березі Києві діють екстрені відключення світла – ДТЕК

07:54, 9 січня 2026
На правому березі столиці продовжують діяти графіки.
На лівому березі Києві діють екстрені відключення світла – ДТЕК
Фото: tsn.ua
На лівому березі Києва після масованої атаки РФ запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

При цьому на правому березі продовжують діяти графіки. Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.

«В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктури столиці», - зазначили у ДТЕК.

Київ відключення світла графіки відключень світла

