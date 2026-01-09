На левом берегу Киева действуют экстренные отключения света — ДТЕК

На правом берегу столицы продолжают действовать графики.

На левом берегу Киева после массированной атаки РФ ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЕК.

При этом на правом берегу продолжают действовать графики. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.

«В первую очередь стараемся запитать критическую инфраструктуру столицы», — отметили в ДТЕК.

