На левом берегу Киева действуют экстренные отключения света — ДТЕК
07:54, 9 января 2026
На правом берегу столицы продолжают действовать графики.
Фото: tsn.ua
На левом берегу Киева после массированной атаки РФ ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЕК.
При этом на правом берегу продолжают действовать графики. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.
«В первую очередь стараемся запитать критическую инфраструктуру столицы», — отметили в ДТЕК.
