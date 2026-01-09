  1. В Украине

На левом берегу Киева действуют экстренные отключения света — ДТЕК

07:54, 9 января 2026
На правом берегу столицы продолжают действовать графики.
На левом берегу Киева действуют экстренные отключения света — ДТЕК
Фото: tsn.ua
На левом берегу Киева после массированной атаки РФ ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЕК.

При этом на правом берегу продолжают действовать графики. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.

«В первую очередь стараемся запитать критическую инфраструктуру столицы», — отметили в ДТЕК.





