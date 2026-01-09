Посилка з «начинкою»: у колонію на Кіровоградщині намагалися передати роутери, сховані в круасанах, фото

Заборонені технічні пристрої виявили під час огляду посилки для одного із засуджених.

На Кіровоградщині у Петрівській виправній колонії №49 під час огляду посилки, що надійшла на ім’я одного із засуджених, працівники установи виявили та вилучили заборонені предмети.

Як повідомили в адміністрації колонії, у продуктах харчування — зокрема в упаковках із круасанами — були приховані чотири Wi-Fi роутери.

Згідно з вимогами чинного законодавства України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, зберігання і використання таких пристроїв засудженими заборонене.

Усі виявлені предмети вилучили в установленому порядку. За цим фактом проводять перевірку, а матеріали передали для подальшого реагування відповідно до законодавства.

«Адміністрація й надалі вживатиме комплекс заходів, спрямованих на перекриття каналів надходження заборонених предметів, а також на забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку», — зазначили в установі.

