  1. В Украине

Посылка с «начинкой»: в колонию в Кировоградской области пытались передать роутеры, спрятанные в круассанах, фото

07:00, 9 января 2026
Запрещенные технические устройства выявили во время осмотра посылки для одного из осужденных.
Фото: Петровская исправительная колония - 49
В Кировоградской области в Петровской исправительной колонии №49 во время осмотра посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники учреждения выявили и изъяли запрещенные предметы.

Как сообщили в администрации колонии, в продуктах питания — в частности в упаковках с круассанами — были скрыты четыре Wi-Fi роутера.

Согласно требованиям действующего законодательства Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, хранение и использование таких устройств осужденными запрещено.

Все выявленные предметы изъяли в установленном порядке. По данному факту проводят проверку, а материалы передали для дальнейшего реагирования в соответствии с законодательством.

«Администрация и в дальнейшем будет принимать комплекс мер, направленных на перекрытие каналов поступления запрещенных предметов, а также на обеспечение надлежащего уровня безопасности и правопорядка», — отметили в учреждении.

исправительная колония колония

