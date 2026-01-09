Посылка с «начинкой»: в колонию в Кировоградской области пытались передать роутеры, спрятанные в круассанах, фото
В Кировоградской области в Петровской исправительной колонии №49 во время осмотра посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники учреждения выявили и изъяли запрещенные предметы.
Как сообщили в администрации колонии, в продуктах питания — в частности в упаковках с круассанами — были скрыты четыре Wi-Fi роутера.
Согласно требованиям действующего законодательства Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, хранение и использование таких устройств осужденными запрещено.
Все выявленные предметы изъяли в установленном порядке. По данному факту проводят проверку, а материалы передали для дальнейшего реагирования в соответствии с законодательством.
«Администрация и в дальнейшем будет принимать комплекс мер, направленных на перекрытие каналов поступления запрещенных предметов, а также на обеспечение надлежащего уровня безопасности и правопорядка», — отметили в учреждении.
