Обережно, ожеледиця: лікар пояснив, як правильно падати, щоб уникнути переломів

Які частини тіла травмуються найчастіше під час ожеледиці та що робити одразу після падіння.

Зимова ожеледиця цього року стала справжнім випробуванням для пішоходів. Слизькі тротуари, неосвітлені двори та сходи без протиковзких покриттів призвели до різкого зростання кількості травм.

У травмпунктах фіксують значно більше звернень, ніж торік, а переломи кінцівок залишаються найпоширенішою проблемою холодного сезону. Про це розповів лікар-травматолог Андрій Костюк Українському радіо.

Кількість травм зросла: кого ожеледиця травмує найчастіше

За словами лікаря, сніжна та слизька зима традиційно збільшує навантаження на травмпункти, однак цього року показники помітно вищі, ніж минулого. Основна причина — тривала ожеледиця та рясні снігопади.

Найчастіше до медиків звертаються люди віком від 25 до 70 років. Водночас характер травм залежить від віку:

у молодших пацієнтів (20–50 років) переважають переломи гомілки;

у людей старшого віку (40–70 років) частіше трапляються травми плечового суглоба.

Типові переломи під час падіння на льоду

Лікарі називають «класичний набір» травм, характерних саме для ожеледиці:

переломи кісточок гомілковостопного суглоба;

переломи променевої кістки в типовому місці;

переломи плечової кістки та хірургічної шийки плеча;

переломи гомілки в нижній і середній третині.

Окрему небезпеку становлять удари голови, а також травми ліктів і колін.

Як зменшити ризик падіння на слизькій вулиці

Повністю застрахуватися від падіння складно, адже багато травм трапляються «на рівному місці». Втім, дотримання базових правил значно знижує ризики:

обходьте неосвітлені ділянки, де важко оцінити стан поверхні;

не кваптеся, не робіть широких кроків і не перестрибуйте сходинки;

уважно дивіться під ноги;

якщо відчуваєте, що падаєте, намагайтеся згрупуватися, а не виставляти руки;

за можливості хапайтеся за поручні;

безпечніше падати на бік або на сідниці.

Окрема увага — взуттю. Воно має бути зручним, добре зафіксованим на нозі та з неслизькою підошвою. Деякі люди додатково використовують спеціальні протиковзкі накладки з шипами.

Найнебезпечніші травми взимку

Найскладнішими лікарі вважають відкриті переломи — коли кістка контактує з навколишнім середовищем через ушкодження шкіри. Такі травми довго лікуються й часто дають ускладнення в майбутньому.

До групи високого ризику також належать:

багатоуламкові переломи;

травми суглобів.

Повне відновлення після них не завжди можливе, особливо якщо людина має супутні захворювання — серцево-судинні проблеми чи цукровий діабет.

Перша допомога при падінні: що можна і чого не можна робити

Якщо людина впала і підозрює перелом, алгоритм дій має бути чітким:

викликати швидку допомогу, якщо постраждалий не може самостійно дістатися лікарні;

не намагатися «вправляти» кінцівку або смикати її;

за можливості знерухомити травмовану ділянку;

дати знеболювальне, попередньо переконавшись, що немає алергії;

прикласти холод на короткий час, обов’язково через тканину.

Самолікування у таких ситуаціях може лише погіршити стан.

Як працюють травмпункти

Травмпункти приймають пацієнтів за територіальним принципом — залежно від місця, де сталася травма, а не від реєстрації. Водночас вони поділяються за спеціалізацією: окремо працюють заклади для травм кінцівок і спини, очні, ЛОР-, нейрохірургічні та щелепно-лицьові травмпункти, а також дорослі й дитячі.

З огляду на складні погодні умови лікарі закликають українців бути максимально обережними на вулицях, адже одна мить на слизькому тротуарі може обернутися місяцями лікування та реабілітації.

