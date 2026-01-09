  1. Общество

Осторожно, гололедица: врач объяснил, как правильно падать, чтобы избежать переломов

07:18, 9 января 2026
Какие части тела травмируются чаще всего во время гололедицы и что делать сразу после падения.
Зимняя гололедица в этом году стала настоящим испытанием для пешеходов. Скользкие тротуары, неосвещенные дворы и лестницы без противоскользящих покрытий привели к резкому росту количества травм.

В травмпунктах фиксируют значительно больше обращений, чем в прошлом году, а переломы конечностей остаются самой распространенной проблемой холодного сезона. Об этом рассказал врач-травматолог Андрей Костюк Украинскому радио.

Количество травм выросло: кого гололедица травмирует чаще всего

По словам врача, снежная и скользкая зима традиционно увеличивает нагрузку на травмпункты, однако в этом году показатели заметно выше, чем в прошлом. Основная причина — продолжительная гололедица и обильные снегопады.

Чаще всего к медикам обращаются люди в возрасте от 25 до 70 лет. При этом характер травм зависит от возраста:

  • у более молодых пациентов (20–50 лет) преобладают переломы голени;
  • у людей старшего возраста (40–70 лет) чаще случаются травмы плечевого сустава.

Типичные переломы при падении на льду

Врачи называют «классический набор» травм, характерных именно для гололедицы:

  • переломы лодыжек голеностопного сустава;
  • переломы лучевой кости в типичном месте;
  • переломы плечевой кости и хирургической шейки плеча;
  • переломы голени в нижней и средней трети.

Отдельную опасность представляют удары головы, а также травмы локтей и коленей.

Как снизить риск падения на скользкой улице

Полностью застраховаться от падения сложно, так как многие травмы происходят «на ровном месте». Однако соблюдение базовых правил значительно снижает риски:

  • обходите неосвещенные участки, где сложно оценить состояние поверхности;
  • не спешите, не делайте широких шагов и не перепрыгивайте ступени;
  • внимательно смотрите под ноги;
  • если чувствуете, что падаете, старайтесь сгруппироваться, а не выставлять руки;
  • по возможности хватайтесь за поручни;
  • безопаснее падать на бок или на ягодицы.

Отдельное внимание — обуви. Она должна быть удобной, хорошо зафиксированной на ноге и с нескользкой подошвой. Некоторые люди дополнительно используют специальные противоскользящие накладки с шипами.

Самые опасные травмы зимой

Самыми сложными врачи считают открытые переломы — когда кость контактирует с окружающей средой из-за повреждения кожных покровов. Такие травмы долго лечатся и часто дают осложнения в будущем.

К группе высокого риска также относятся:

  • многооскольчатые переломы;
  • травмы суставов.

Полное восстановление после них возможно не всегда, особенно если у человека есть сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые проблемы или сахарный диабет.

Первая помощь при падении: что можно и чего нельзя делать

Если человек упал и подозревает перелом, алгоритм действий должен быть четким:

  • вызвать скорую помощь, если пострадавший не может самостоятельно добраться до больницы;
  • не пытаться «вправлять» конечность или дергать ее;
  • по возможности обездвижить травмированный участок;
  • дать обезболивающее, предварительно убедившись, что нет аллергии;
  • приложить холод на короткое время, обязательно через ткань.

Самолечение в таких ситуациях может только ухудшить состояние.

Как работают травмпункты

Травмпункты принимают пациентов по территориальному принципу — в зависимости от места, где произошла травма, а не от регистрации. При этом они делятся по специализации: отдельно работают учреждения для травм конечностей и спины, глазные, ЛОР-, нейрохирургические и челюстно-лицевые травмпункты, а также взрослые и детские.

Учитывая сложные погодные условия, врачи призывают украинцев быть максимально осторожными на улицах, так как одна секунда на скользком тротуаре может обернуться месяцами лечения и реабилитации.

