Осторожно, гололедица: врач объяснил, как правильно падать, чтобы избежать переломов
Зимняя гололедица в этом году стала настоящим испытанием для пешеходов. Скользкие тротуары, неосвещенные дворы и лестницы без противоскользящих покрытий привели к резкому росту количества травм.
В травмпунктах фиксируют значительно больше обращений, чем в прошлом году, а переломы конечностей остаются самой распространенной проблемой холодного сезона. Об этом рассказал врач-травматолог Андрей Костюк Украинскому радио.
Количество травм выросло: кого гололедица травмирует чаще всего
По словам врача, снежная и скользкая зима традиционно увеличивает нагрузку на травмпункты, однако в этом году показатели заметно выше, чем в прошлом. Основная причина — продолжительная гололедица и обильные снегопады.
Чаще всего к медикам обращаются люди в возрасте от 25 до 70 лет. При этом характер травм зависит от возраста:
- у более молодых пациентов (20–50 лет) преобладают переломы голени;
- у людей старшего возраста (40–70 лет) чаще случаются травмы плечевого сустава.
Типичные переломы при падении на льду
Врачи называют «классический набор» травм, характерных именно для гололедицы:
- переломы лодыжек голеностопного сустава;
- переломы лучевой кости в типичном месте;
- переломы плечевой кости и хирургической шейки плеча;
- переломы голени в нижней и средней трети.
Отдельную опасность представляют удары головы, а также травмы локтей и коленей.
Как снизить риск падения на скользкой улице
Полностью застраховаться от падения сложно, так как многие травмы происходят «на ровном месте». Однако соблюдение базовых правил значительно снижает риски:
- обходите неосвещенные участки, где сложно оценить состояние поверхности;
- не спешите, не делайте широких шагов и не перепрыгивайте ступени;
- внимательно смотрите под ноги;
- если чувствуете, что падаете, старайтесь сгруппироваться, а не выставлять руки;
- по возможности хватайтесь за поручни;
- безопаснее падать на бок или на ягодицы.
Отдельное внимание — обуви. Она должна быть удобной, хорошо зафиксированной на ноге и с нескользкой подошвой. Некоторые люди дополнительно используют специальные противоскользящие накладки с шипами.
Самые опасные травмы зимой
Самыми сложными врачи считают открытые переломы — когда кость контактирует с окружающей средой из-за повреждения кожных покровов. Такие травмы долго лечатся и часто дают осложнения в будущем.
К группе высокого риска также относятся:
- многооскольчатые переломы;
- травмы суставов.
Полное восстановление после них возможно не всегда, особенно если у человека есть сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые проблемы или сахарный диабет.
Первая помощь при падении: что можно и чего нельзя делать
Если человек упал и подозревает перелом, алгоритм действий должен быть четким:
- вызвать скорую помощь, если пострадавший не может самостоятельно добраться до больницы;
- не пытаться «вправлять» конечность или дергать ее;
- по возможности обездвижить травмированный участок;
- дать обезболивающее, предварительно убедившись, что нет аллергии;
- приложить холод на короткое время, обязательно через ткань.
Самолечение в таких ситуациях может только ухудшить состояние.
Как работают травмпункты
Травмпункты принимают пациентов по территориальному принципу — в зависимости от места, где произошла травма, а не от регистрации. При этом они делятся по специализации: отдельно работают учреждения для травм конечностей и спины, глазные, ЛОР-, нейрохирургические и челюстно-лицевые травмпункты, а также взрослые и детские.
Учитывая сложные погодные условия, врачи призывают украинцев быть максимально осторожными на улицах, так как одна секунда на скользком тротуаре может обернуться месяцами лечения и реабилитации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.