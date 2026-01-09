Підприємство, де ви працювали, ліквідоване: як підтвердити стаж роботи для пенсії

Які документи приймають для підтвердження страхового стажу та що робити, якщо архіви втрачені.

Питання підтвердження трудового стажу залишається одним із найчутливіших для громадян під час призначення пенсії, особливо коли підприємство, де вони працювали, вже припинило діяльність.

Втрата або відсутність документів через ліквідацію роботодавця може суттєво ускладнити процес, однак законодавство передбачає кілька механізмів, які дозволяють підтвердити стаж і захистити право на пенсійне забезпечення.

У Пенсійному фонді пояснили, як підтвердити стаж роботи, якщо підприємство ліквідоване.

Так, для підтвердження страхового стажу необхідно мати документи, які офіційно підтверджують період роботи.

Відповідно до статті 24 Закону від 9.07.2003 № 1058-XII «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж підтверджується такими документами:

трудовою книжкою або іншим документом, що встановлює факт роботи;

довідками з підприємств, установ, організацій, де людина працювала;

іншими документами, передбаченими законодавством.

Якщо ж підприємство ліквідоване, підтвердити стаж буває надзвичайно складно, адже:

документи можуть бути втрачені, архіви ліквідованих підприємств передані до державних архівів або органів, які прийняли їх права і обов’язки, відсутність доступу до архівних документів.

Способи підтвердження стажу при ліквідації підприємства

Звернення до архіву ліквідованого підприємства або правонаступника

У разі ліквідації підприємства документи, які підтверджують трудову діяльність, мають бути передані на зберігання до державного архіву, архіву місцевої ради, або підприємства-правонаступника. Для підтвердження стажу необхідно звернутися з письмовою заявою до відповідного архівного відділу.

У заяві слід чітко вказати: прізвище, ім’я, по батькові; період роботи на ліквідованому підприємстві, посаду, прохання надати довідку про роботу.

Архів має надати довідку, яка підтверджує період роботи, на підставі наявних документів.

Використання свідчень свідків

Коли документів немає зовсім, закон допускає підтвердження трудового стажу свідченнями осіб, які працювали разом з працівником або мали змогу спостерігати за його діяльністю (п. 3 ст. 24 Закону №1058-XII).

Свідчення можуть надати колишні колеги, керівники структурних підрозділів, інші особи, які підтвердять факт роботи у відповідний період.

Інші документи

Підтвердити трудовий стаж можуть і інші документи:

накази про прийом на роботу і звільнення;

особові справи;

розрахункові відомості, довідки з податкової інспекції;

платіжні документи, які підтверджують нарахування заробітної плати;

документи Фонду соціального страхування.

