Предприятие, где вы работали, ликвидировано: как подтвердить стаж работы для пенсии

07:36, 9 января 2026
Какие документы принимают для подтверждения страхового стажа и что делать, если архивы утрачены.
Вопрос подтверждения трудового стажа остается одним из наиболее чувствительных для граждан при назначении пенсии, особенно когда предприятие, где они работали, уже прекратило деятельность.

Утрата или отсутствие документов из-за ликвидации работодателя может существенно усложнить процесс, однако законодательство предусматривает несколько механизмов, которые позволяют подтвердить стаж и защитить право на пенсионное обеспечение.

В Пенсионном фонде разъяснили, как подтвердить стаж работы, если предприятие ликвидировано.

Так, для подтверждения страхового стажа необходимо иметь документы, которые официально подтверждают период работы.

В соответствии со статьей 24 Закона от 9.07.2003 № 1058-XII «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж подтверждается такими документами:

  • трудовой книжкой или другим документом, устанавливающим факт работы;
  • справками с предприятий, учреждений, организаций, где человек работал;
  • другими документами, предусмотренными законодательством.

Если же предприятие ликвидировано, подтвердить стаж бывает чрезвычайно сложно, поскольку:

документы могут быть утрачены, архивы ликвидированных предприятий переданы в государственные архивы или органы, которые приняли их права и обязанности, отсутствует доступ к архивным документам.

Способы подтверждения стажа при ликвидации предприятия

Обращение в архив ликвидированного предприятия или правопреемника

В случае ликвидации предприятия документы, подтверждающие трудовую деятельность, должны быть переданы на хранение в государственный архив, архив местного совета или предприятию-правопреемнику. Для подтверждения стажа необходимо обратиться с письменным заявлением в соответствующий архивный отдел.

В заявлении следует четко указать: фамилию, имя, отчество; период работы на ликвидированном предприятии, должность, просьбу предоставить справку о работе.

Архив должен предоставить справку, подтверждающую период работы, на основании имеющихся документов.

Использование свидетельских показаний

Когда документов нет совсем, закон допускает подтверждение трудового стажа свидетельскими показаниями лиц, которые работали вместе с работником или имели возможность наблюдать за его деятельностью (п. 3 ст. 24 Закона №1058-XII).

Свидетельства могут предоставить бывшие коллеги, руководители структурных подразделений, другие лица, которые подтвердят факт работы в соответствующий период.

Другие документы

Подтвердить трудовой стаж могут и другие документы:

  • приказы о приеме на работу и увольнении;
  • личные дела;
  • расчетные ведомости, справки из налоговой инспекции;
  • платежные документы, подтверждающие начисление заработной платы;
  • документы Фонда социального страхования.

