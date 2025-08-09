Практика судов
  1. В Украине

Высохшее Каховское водохранилище регулярно охватывает огонь — Госэкоинспекция

22:00, 9 августа 2025
В Госэкоинспекции говорят, что возгорания возникают внезапно, однако распространяются стремительно, а после оставляют горящую землю.
Высохшее Каховское водохранилище регулярно охватывает огонь — Госэкоинспекция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Каховское водохранилище, осушившееся после подрыва ГЭС в 2023 году, охватили пожары. На высохшем дне огонь загорается внезапно и мгновенно распространяется. Видео масштабного возгорания было опубликовано Государственной экологической инспекцией Южного округа.

«Каховское водохранилище высохло – теперь горит. Не усложняйте и без того сложную ситуацию. Каховское водохранилище, оголенное дно — после уничтожения плотины мы потеряли не только воду, но и естественное равновесие. Сегодня эти пересохшие территории регулярно охватывают огонь. Пожары возникают внезапно, стремительно распространяются и оставляют выжженную землю», – говорится в сообщении.

В Госэкоинспекции отметили, что на месте водохранилища горят остатки камыша, сухости, кустарники. Это могло бы стать основой для восстановления разрушенной экосистемы. Из-за пожаров погибают дикие животные и уничтожается среда, в которой живут птицы и пресмыкающиеся.

Дым от горения загрязняет среду, а спасателям приходится работать в сложных и даже опасных условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області