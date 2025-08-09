Высохшее Каховское водохранилище регулярно охватывает огонь — Госэкоинспекция

Каховское водохранилище, осушившееся после подрыва ГЭС в 2023 году, охватили пожары. На высохшем дне огонь загорается внезапно и мгновенно распространяется. Видео масштабного возгорания было опубликовано Государственной экологической инспекцией Южного округа.
«Каховское водохранилище высохло – теперь горит. Не усложняйте и без того сложную ситуацию. Каховское водохранилище, оголенное дно — после уничтожения плотины мы потеряли не только воду, но и естественное равновесие. Сегодня эти пересохшие территории регулярно охватывают огонь. Пожары возникают внезапно, стремительно распространяются и оставляют выжженную землю», – говорится в сообщении.
В Госэкоинспекции отметили, что на месте водохранилища горят остатки камыша, сухости, кустарники. Это могло бы стать основой для восстановления разрушенной экосистемы. Из-за пожаров погибают дикие животные и уничтожается среда, в которой живут птицы и пресмыкающиеся.
Дым от горения загрязняет среду, а спасателям приходится работать в сложных и даже опасных условиях.
