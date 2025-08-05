В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», СНБО рекомендовал Верховной Раде ускориться с принятием изменений в УПК относительно гарантий защиты бизнеса с учетом предложений Офиса Генпрокурора. Речь идет о законопроекте 12439 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

Профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности ранее создал соответствующую рабочую группу по доработке законопроекта. Как сообщил член Комитета Максим Бужанский, 5 августа состоялось финальное заседание рабочей группы с участием представителей различных органов.

По его словам, представители всех правоохранительных органов, включая НАБУ, согласны с позицией комитета о том, что представители лица, у которого проведен неотложный обыск, должны иметь право участвовать в заседании суда по легализации этого обыска.

«Дискуссионным пока остается вопрос сроков возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если такой обыск не легализован судом.

По поводу самого перечня оснований для проведения неотложных следственных действий, позиция комитета не меняется, он должен быть сокращен до минимума, как то – взятка, угроза жизни и т. п.», – отметил он.

Также есть мнение членов комитета о том, что для этих неотложных обысков должно быть постановление прокурора, в котором содержится конкретика о том, что именно планируется найти и изъять во время обыска без санкции суда.

«А не просто забежать, словно в пещеру Аладдина, и хватать все, что заинтересовало», – добавил Бужанский.

В то же время, есть позиция о том, что если есть достаточно времени для получения постановления прокурора об обыске, то его вполне может хватить для получения санкции суда.

Кроме того, представители Бюро экономической безопасности (БЭБ) предлагают легализовать их аналитические выводы в уголовном производстве. Впрочем, по словам депутата, бизнес отказывается от таких предложений, заявляя, что таким образом выводы будут просто «подгоняться под обстоятельства».

Напомним, законопроектами 12414 и 13533 дважды была изменена статья 233 УПК относительно неотложных обысков. Сейчас ее вернули к первоначальной редакции.

Автор: Наталя Мамченко

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