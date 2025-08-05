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У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

16:26, 5 серпня 2025
Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.
У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», РНБО рекомендувала Верховній Раді прискоритися з прийняттям змін до КПК щодо гарантій захисту бізнесу з урахуванням пропозицій Офісу Генпрокурора. Йдеться про законопроект 12439 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Профільний комітет з питань правоохоронної діяльності раніше створив відповідну робочу групу щодо доопрацювання законопроекту. Як повідомив член Комітету Максим Бужанський, 5 серпня відбулося фінальне засідання робочої групи за участі представників різних органів.

За його словами, представники всіх правоохоронних органів, включно з НАБУ, згодні з позицією комітету про те, що представники особи, у якої проведено невідкладний обшук, повинні мати право брати участь у засіданні суду щодо легалізації цього обшуку.

«Дискусійним поки що залишається питання строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо такий обшук не легалізований судом.

З приводу самого переліку підстав для проведення невідкладних слідчих дій, позиція комітету не змінюється, він повинен бути скорочений до мінімуму, як-то – хабар, загроза життю тощо» – зазначив він.

Також є думка членів комітету про те, що для цих невідкладних обшуків, повинна бути постанова прокурора, в якій міститься конкретика про те, що саме планується знайти та вилучити під час обшуку без санкції суду.

«А не просто забігти, немов в печеру Аладіна, і хапати все, що зацікавило», додав Бужанський.

В той же час, є позиція про те, що якщо є достатньо часу для отримання постанови прокурора про обшук, то його цілком може вистачити для отримання санкції суду.

Крім того, представники Бюро економічної безпеки (БЕБ) пропонують легалізувати їх аналітичні висновки в кримінальному провадженні. Втім, за словами депутата, бізнес відмовляється від таких пропозицій, заявляючи, що таким чином висновки будуть просто «підганятися під обставини».

Нагадаємо, законопроектами 12414 та 13533 була двічі змінена стаття 233 КПК стосовно невідкладних обшуків. Наразі її повернули до первинної редакції.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України КПК

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