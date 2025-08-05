У Києві судитимуть двох іноземців, які скоїли розбійний напад на громадянина Туреччини

Зловмисники напали на потерпілого, ножем порізали ногу, відібрали два мобільних телефони та 4,5 тисячі доларів й втекли на автомобілі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох іноземців, які скоїли зухвалий розбійний напад на громадянина Туреччини у центрі столиці.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, у травні поточного року до чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою про скоєння на нього розбійного нападу звернувся громадянин Туреччини.

«Ми встановили, що двоє невідомих у дворі будинку напали на потерпілого, ножем порізали ногу, відібрали два мобільних телефони та 4,5 тисячі доларів й втекли на автомобілі. Відразу після скоєння злочину ділки приїхали до Центрального залізничного вокзалу, придбали квитки на потяг та встигли покинути місто. У подальшому, за співпраці з співробітниками управління карного розшуку столичного главку та бійців КОРДу Хмельницькій області ми їх затримали у Хмельницькому», - заявив начальник Шевченківського управління поліції Ігорь Падюк.

Правоохоронці затримали двох іноземців, 20 та 24 років та повідомили їм про підозру. Слідчі вилучили у фігурантів мобільний телефон та частину коштів, які вони відібрали у потерпілого.

На час досудового розслідування фігуранти перебували під вартою без права внесення застави. Наразі досудове розслідування завершено.

Слідчі скерували до Шевченківського районного суду міста Києва матеріали обвинувального акту. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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