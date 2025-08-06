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В Азовському морі екологічна загроза: через дії РФ узбережжя заполонили медузи

07:18, 6 серпня 2025
Ситуація в Азовському морі наближається до екологічної катастрофи — ЦПД.
В Азовському морі екологічна загроза: через дії РФ узбережжя заполонили медузи
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В Азовському морі фіксується різке зростання кількості медуз, що робить морське узбережжя непридатним для відпочинку. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Причина — війна та дії окупантів

Основною причиною такого явища фахівці називають наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, внаслідок бойових дій було зруйновано канал Сіверський Донець — Донбас, що суттєво зменшило притік прісної води в Азовське море. Через це зросла солоність води, а з нею — і кількість медуз.

Деградація екосистеми

Окрім цього, окупаційні адміністрації суттєво збільшили вилов риби та зливають у море забруднені стічні води, пишуть у ЦПД. Таким чином, це вже призвело до майже повного зникнення бичка — одного з ключових видів у морській екосистемі, а також до масового мору інших риб.

Екологічна катастрофа на горизонті

У Центрі протидії дезінформації попереджають: ситуація в Азовському морі наближається до екологічної катастрофи. При цьому, замість того, щоб ліквідувати наслідки власних дій, окупанти намагаються перекласти відповідальність на Україну.

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