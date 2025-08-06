Ситуация в Азовском море приближается к экологической катастрофе – ЦПД.

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В Азовском море фиксируется резкий рост количества медуз, что делает морское побережье непригодным для отдыха. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Причина — война и действия оккупантов

Основной причиной такого явления специалисты называют последствия полномасштабной войны России против Украины. В частности, в результате боевых действий был разрушен канал Северский Донец — Донбасс, что существенно сократило приток пресной воды в Азовское море. Из-за этого повысилась соленость воды, а вместе с ней — и количество медуз.

Деградация экосистемы

Кроме того, оккупационные администрации значительно увеличили вылов рыбы и сливают в море загрязненные сточные воды, отмечают в ЦПД. Это уже привело к почти полному исчезновению бычка — одного из ключевых видов в морской экосистеме, а также к массовой гибели других рыб.

Экологическая катастрофа на горизонте

В Центре противодействия дезинформации предупреждают: ситуация в Азовском море приближается к экологической катастрофе. При этом, вместо того чтобы устранять последствия собственных действий, оккупанты пытаются переложить ответственность на Украину.Кінець форми

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