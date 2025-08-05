В Киевской области задержали группу лиц, которая пыталась поджечь дом ветерана

Злоумышленниками оказались жители поселка Чабаны в возрасте 18, 19 и 21 года.

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В городе Васильков Киевской области задержали трех молодых людей, которые пытались поджечь дом военного пенсионера. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что трое жителей поселка Чабаны (18, 19 и 21 года), ища подработку через Telegram, были завербованы противником. Получив задание, фигуранты согласились поджечь дом бывшего инструктора одного из учебных центров Воздушных сил ВСУ, который проживает в Обуховском районе.

«Разработав план и распределив роли, молодые люди отправились к домовладению. Двое из них должны были бросить бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в окно и под дверь дома, а третий — снять преступление на телефон для отчета перед заказчиком. Однако правоохранители сорвали преступные планы», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия во время совершения преступления фигуранты были задержаны. Им сообщено о подозрении. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

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