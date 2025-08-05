В полиции назвали предварительную причину взрыва и пожара в отеле «Власта» во Львове

Полиция назвала предварительную причину взрыва в гостинице «Власта» — в номере заряжали батарею электроскутера.

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Полиция назвала предварительную причину взрыва и пожара, который произошел 4 августа в львовском отеле «Власта» на улице Клепаровской. Возгорание, по предварительным данным, вызвано взрывом аккумулятора электроскутера.

Заряжал в номере

По данным полиции, взрыв произошел в номере на девятом этаже, где проживал 25-летний сотрудник курьерской службы. Он долгое время жил в отеле и заряжал аккумулятор к электроскутеру прямо в номере. Во время пожара мужчина получил ожоги и сейчас находится в больнице.

Пострадали шесть человек

Пожар вспыхнул около 12:30. Спасатели оперативно потушили огонь. В результате происшествия пострадали шесть человек: четверо взрослых (в возрасте от 25 до 62 лет) и двое 14-летних братьев. Все были доставлены в медицинские учреждения.

Уголовное производство

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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