Практика судов
  1. В Украине

В полиции назвали предварительную причину взрыва и пожара в отеле «Власта» во Львове

17:21, 5 августа 2025
Полиция назвала предварительную причину взрыва в гостинице «Власта» — в номере заряжали батарею электроскутера.
В полиции назвали предварительную причину взрыва и пожара в отеле «Власта» во Львове
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция назвала предварительную причину взрыва и пожара, который произошел 4 августа в львовском отеле «Власта» на улице Клепаровской. Возгорание, по предварительным данным, вызвано взрывом аккумулятора электроскутера.

Заряжал в номере

По данным полиции, взрыв произошел в номере на девятом этаже, где проживал 25-летний сотрудник курьерской службы. Он долгое время жил в отеле и заряжал аккумулятор к электроскутеру прямо в номере. Во время пожара мужчина получил ожоги и сейчас находится в больнице.

Пострадали шесть человек

Пожар вспыхнул около 12:30. Спасатели оперативно потушили огонь. В результате происшествия пострадали шесть человек: четверо взрослых (в возрасте от 25 до 62 лет) и двое 14-летних братьев. Все были доставлены в медицинские учреждения.

Уголовное производство

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео