У Львові стався вибух у готелі «Власта»: є постраждалі, серед них — діти

У Львові виникла пожежа у готелі.

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У Львові виникла масштабна пожежа в готелі «Власта». За інформацією Львівської міської ради, площа пожежі сягнула близько 300 квадратних метрів. Причину загоряння наразі встановлюють. У ДСНС повідомили, що займання сталося, попередньо, на 9 поверсі.

На момент інциденту в будівлі перебували люди — рятувальники евакуювали з готелю 11 осіб. Шестеро з них постраждали, серед них — двоє дітей. Постраждалі госпіталізовані з легкими травмами до медзакладу.

Водночас відомо, що один із чоловіків отримав значні опіки.

«Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група», - зауважують у міськраді.

Гасіння вогню, пошук його осередку та евакуацію людей з будівлі ускладнювало сильне задимлення приміщень.

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