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Во Львове произошел взрыв в гостинице «Власта»: есть пострадавшие, среди них — дети

15:13, 4 августа 2025
Во Львове произошел пожар в отеле.
Во Львове произошел взрыв в гостинице «Власта»: есть пострадавшие, среди них — дети
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Во Львове вспыхнул крупный пожар в гостинице «Власта». По информации Львовского городского совета, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается. В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло, предварительно, на 9-м этаже.

На момент инцидента в здании находились люди — спасатели эвакуировали из гостиницы 11 человек. Шестеро из них пострадали, среди них — двое детей. Пострадавшие были госпитализированы с легкими травмами.

Также известно, что один из мужчин получил серьезные ожоги.

«Предварительно, в его номере произошел взрыв. Причины взрыва на данный момент не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщили в городском совете.

Тушение огня, поиск его очага и эвакуацию людей из здания усложняло сильное задымление помещений.

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Львов

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