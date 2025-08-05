$11 тысяч за фальшивое удостоверение волонтера — на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы

На Закарпатье остановили мужчин в военной форме с фальшивыми волонтерскими удостоверениями, которые за деньги пытались бежать в Румынию через «зеленую» границу.

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На Закарпатье правоохранители пресекли очередную попытку незаконного переправления военнообязанных за границу. Совместная операция полиции и пограничников позволила разоблачить схему, организованную 49-летним жителем Киева. Об этом сообщает региональная полиция.

Злоумышленник за 11 тысяч долларов предлагал «услуги» по переправке мужчин призывного возраста в Румынию. Для этого он выдавал им поддельные волонтерские удостоверения, которые мужчины предъявляли на блокпостах, чтобы беспрепятственно передвигаться по стране.

По такой схеме злоумышленник доставил в Закарпатье и 26-летнего жителя Днепропетровской области, который впоследствии должен был пересечь «зеленую» границу в сторону Румынии.

Чтобы не вызвать подозрений, оба мужчины переоделись в военную форму и направились к границе на автомобиле BMW. В селе Широкое их остановили правоохранители. Во время проверки мужчины предъявили волонтерские удостоверения и объяснили, что якобы едут за автомобилем для нужд ВСУ.

Однако в ходе проверки было установлено, что документы имеют признаки подделки, а настоящей целью поездки было именно незаконное пересечение границы военнообязанным пассажиром.

49-летнего водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а в отношении его клиента были составлены админматериалы по статье 204-1 КУоАП.

Следователи инкриминировали задержанному часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Фигуранту уже сообщено о подозрении.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия для установления возможных сообщников злоумышленника. Следствие продолжается.

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