Практика судов
  1. В Украине

$11 тысяч за фальшивое удостоверение волонтера — на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы

07:18, 5 августа 2025
На Закарпатье остановили мужчин в военной форме с фальшивыми волонтерскими удостоверениями, которые за деньги пытались бежать в Румынию через «зеленую» границу.
$11 тысяч за фальшивое удостоверение волонтера — на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители пресекли очередную попытку незаконного переправления военнообязанных за границу. Совместная операция полиции и пограничников позволила разоблачить схему, организованную 49-летним жителем Киева. Об этом сообщает региональная полиция.

Злоумышленник за 11 тысяч долларов предлагал «услуги» по переправке мужчин призывного возраста в Румынию. Для этого он выдавал им поддельные волонтерские удостоверения, которые мужчины предъявляли на блокпостах, чтобы беспрепятственно передвигаться по стране.

По такой схеме злоумышленник доставил в Закарпатье и 26-летнего жителя Днепропетровской области, который впоследствии должен был пересечь «зеленую» границу в сторону Румынии.

Чтобы не вызвать подозрений, оба мужчины переоделись в военную форму и направились к границе на автомобиле BMW. В селе Широкое их остановили правоохранители. Во время проверки мужчины предъявили волонтерские удостоверения и объяснили, что якобы едут за автомобилем для нужд ВСУ.

Однако в ходе проверки было установлено, что документы имеют признаки подделки, а настоящей целью поездки было именно незаконное пересечение границы военнообязанным пассажиром.

49-летнего водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а в отношении его клиента были составлены админматериалы по статье 204-1 КУоАП.

Следователи инкриминировали задержанному часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Фигуранту уже сообщено о подозрении.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия для установления возможных сообщников злоумышленника. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка деньги военные Закарпатье военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео