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$11 тисяч за фальшиве посвідчення волонтера — на Закарпатті викрили схему незаконного перетину кордону

07:18, 5 серпня 2025
На Закарпатті зупинили чоловіків у військовій формі з фальшивими волонтерськими посвідченнями, які за гроші намагалися втекти до Румунії через «зелений» кордон.
$11 тисяч за фальшиве посвідчення волонтера — на Закарпатті викрили схему незаконного перетину кордону
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На Закарпатті правоохоронці зупинили чергову спробу незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Спільна операція поліцейських та прикордонників дозволила викрити схему, організовану 49-річним мешканцем Києва. Про це повідомляє поліція регіону.

Зловмисник за 11 тисяч доларів пропонував «послуги» з переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Для цього він видавав їм фальшиві волонтерські посвідчення, які чоловіки пред’являли на блокпостах правоохоронців, аби безперешкодно пересуватися всією країною.

За такою схемою зловмисник доправив до Закарпаття і 26-річного мешканця Дніпропетровської області, який у подальшому через «зелений» кордон мав дістатися Румунії.

Щоб не викликати підозр, обидва чоловіки переодяглися у військову форму й вирушили у напрямку кордону на автомобілі «BMW». У селі Широке їх зупинили правоохоронці. Під час перевірки чоловіки надали посвідчення волонтерів і пояснили, що їдуть начебто з метою купівлі авто для потреб ЗСУ.

Проте під час перевірки було встановлено, що документи містять ознаки підробки, а справжньою метою візиту було саме незаконне перетинання кордону військовозобов’язаним пасажиром.

49-річного водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а на його клієнта склали адмінматеріали за статтею 204-1 КупАП.

Слідчі інкримінували затриманому ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Фігурантові уже повідомлено про підозру.

Наразі поліцейські проводять оперативні заходи для встановлення імовірних спільників зловмисника. Слідство у справі триває.

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