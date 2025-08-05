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У поліції назвали попередню причину вибуху та пожежі у готелі «Власта» у Львові

17:21, 5 серпня 2025
Поліція назвала попередню причину вибуху в готелі «Власта» — у номері заряджали батарею електроскутера.
У поліції назвали попередню причину вибуху та пожежі у готелі «Власта» у Львові
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Поліція назвала попередню причину вибуху та пожежі, яка сталася 4 серпня у львівському готелі «Власта» на вулиці Клепарівській. Займання попередньо спричинив вибух батареї електроскутера.

Заряджав у номері

За даними поліції, вибух стався у номері на дев’ятому поверсі, де мешкав 25-річний працівник кур’єрської служби. Він тривалий час проживав у готелі й заряджав акумулятор до електроскутера в номері. Під час пожежі чоловік також отримав опіки й нині перебуває в лікарні.

Постраждало шестеро людей

Пожежа сталася близько 12:30. Її оперативно загасили рятувальники. Внаслідок інциденту травмувались шестеро людей: четверо дорослих (віком від 25 до 62 років) і двоє 14-річних братів. Усіх доставили до медичних закладів.

Кримінальне провадження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Санкція передбачає до 3 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

поліція Львів

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