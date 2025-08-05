У Києві чоловік, підозрюваний у злочині, пустив газ і підірвав квартиру — постраждав поліцейський

У Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру, поранено поліцейського.

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У Дарницькому районі столиці підозрюваний у скоєнні злочину випустив газ у квартирі багатоповерхового будинку та влаштував вибух. Внаслідок інциденту постраждав поліцейський, також поранення отримав сам зловмисник.

Як повідомили в поліції, правоохоронці вчасно евакуювали мешканців будинку, що дозволило уникнути жертв серед цивільних. Пораненому працівнику поліції надається необхідна медична допомога.

Підозрюваного затримано на місці події. Наразі обставини встановлюються, всі деталі інциденту обіцяють повідомити згодом.

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